ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ: ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ ನೀಡಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಈ ಆದೇಶ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂದ್ರಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಸಮಾನರೆಂದು ಕಾನೂನು ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅವರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.