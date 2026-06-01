ಹೃದಯದ ಕವಾಟ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಟಿಎವಿಆರ್ ಸಾಧನ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೃದಯದ ಕವಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯಾದ ‘ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ರಿಗರ್ಜಿಟೇಷನ್’ಗೆ ಒಳಗಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ವೈದ್ಯರು ವಿಶೇಷ ಟಿಎವಿಆರ್ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ವಾಲ್ವ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್) ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸೂರಜ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರು ಟಿಎವಿಆರ್ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ರಿಗರ್ಜಿಟೇಷನ್ ಕವಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. 70 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಶೇ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾದರೂ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಡಾ. ಸೂರಜ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘80 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 69 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷ ರೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರತರದ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ರಿಗರ್ಜಿಟೇಷನ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಟಿಎವಿಆರ್ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸದೆ, ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ ಕವಾಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-4-1056482541</p>