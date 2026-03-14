ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದ 46 ಗಿಳಿಮರಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ 3ಡಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ತಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದ 46 ಗಿಳಿಮರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 3ಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಹಾರ ಉಣಿಸುವಲ್ಲಿ ನಗರದ ಗೋಪಾಲನ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಗಿಳಿಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಉಣಿಸಲು ಸಿರಿಂಜ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗೋಪಾಲನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಜೆಸಿಇಎಂ) ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ, ತಾಯಿ ಗಿಳಿ ಹೋಲುವ 'ಬಯೋ ಮಿಮೆಟಿಕ್ ಮದರ್ ಪ್ಯಾರಾಕೀಟ್' ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯ ಕೊಕ್ಕಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಂಜ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮರಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ ಹಾಗೂ ಕರುಣೆಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗೋಪಾಲನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುನೀತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>