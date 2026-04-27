‘ಜನರನ್ನು ಮರೆಯುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು’

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಬಳಿಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ನೆನಪು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೋ.ಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ. ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ (ಜಿ.ಆರ್.) ಅವರಿಗೆ ಕೋ.ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಧಃಪತನಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಚಳವಳಿಗಾರರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಚಳವಳಿಗಾರರು, ಚಿಂತಕರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ವಿಚಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, ದೇಶದ ಹಿತ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿದವರನ್ನು ಜಗತ್ತು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೋ.ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂಬಿದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನೊಂದವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ, 'ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. ಅನೇಕ ಚಳವಳಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಲೇಖನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಚಿಂತಕ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರೊ.ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕದೊಂದಿಗೆ ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾಂತಾ ಜಯಪ್ರಸಾದ್, ಡಾ. ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ. ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ, ಡಾ. ಕೆ.ಸಿ.ಗುರುದೇವ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>