‘ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತಃಕರಣ ಅಗತ್ಯ’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಅಂತಃಕರಣವಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಅಮಾಯಕರ ಮಾರಣಹೋಮ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜಾಣಗೆರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆ 'ಅರ್ಥವಾಗದ ಲೋಕ' ಜನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಗತ್ತು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶ ನೋಡಿದರೆ ಕರುಳು ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಜಗತ್ತಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ನೈತಿಕ ಎಚ್ಚರ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಟಕರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಳವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೈಗೊಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, 'ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅಂತಹವರ ಚಿಂತನಾ ನಾಯಕತ್ವ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಅವರು ನಾಡು–ನುಡಿ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಹಿಂದಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಂತೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮಿಳು ಭಾಷಿಕರಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, 'ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳದ, ರಾಜಿಯಾಗದ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಅವರು ಲಾಬಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, 'ಈ ಲೋಕ ಏಕೆ, ಯಾರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. 75 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಘಟನೆ, ವಿಚಾರ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕಥೆ ಬರೆದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಅವರು ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜತೆಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>