ಶಾಸಕರಿಗೇಕೆ ವಿಐಪಿ ಕೋಡು?

<p>2025ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಡೆಯಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ‘ಆರ್ಸಿಬಿ’ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವದು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಂಧ–ಗಾಳಿ ತಿಳಿಯದವರೂ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿ ದ್ದರೆ ನಾವೇನೋ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಸುಮಾರು1 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನ ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ, ಅವಸರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಿವೇಕತನದಿಂದ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು. 11 ಜನ ಅಮಾಯಕರು ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದರು.</p>.<p>ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿ: 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 26ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ‘ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸವಲತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿ, ಚರ್ಚೆ ಬೇರೆಯದೇ ಹಾದಿಗೆ ಹೊರಳಿತು. ಓರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು, ‘ನಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಶಾಸಕರು, ‘ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುದ್ರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸು ತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬದಲು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂಬಂತೆ, ಸದನದ ಘನತೆ ಕಾಪಾಡ ಬೇಕಿರುವ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದನದ ಸದಸ್ಯರ ‘ಘನತೆ’ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಟಿಕೆಟ್ ದೊರಕುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಅದಾದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿತ್ತು. ‘ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ 2 ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಚುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಲಾ 5 ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಿವಿಐಪಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ‘ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಅವರ ಅಳಲುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಅಥವಾಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಡಿದಾಡಿ ಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಯಾಚಿಸಬೇಕೆ?’ ಎಂಬುದು ಜನರ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಷಯವಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದು ಹೀಗಿತ್ತು: ‘ಶಾಸಕರು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಏನಿದೆ? ನಾವು ಮತದಾರರು ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಇವರನ್ನು ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆ?’. ‘ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುವಾಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕೀತು!’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ‘ಶಾಸಕ’ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗದು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾವಣೆಯ ಶಕ್ತಿಪೀಠವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ‘ಗಣ್ಯ’ ಮತ್ತು ‘ಅತಿಗಣ್ಯ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.</p>.<p>ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ನಾವುಮತದಾರ ದೇವರುಗಳ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗು ತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಡೆ–ನುಡಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ದಿರಿಸೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾವು, ಈಗ ಜನ ನಮಗೆ ಕೈಮುಗಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷ ಗೌರವ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದೊರಕುವ ಸ್ಥಾನ ‘ಸೇವಾ ಅವಕಾಶ’ವೇ ಹೊರತು, ‘ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ’ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಹಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿ ರುವುದು ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಐಪಿಎಲ್ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ ಬೇಕು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಬೇಕು,ಹೆಸರಾಂತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದವರಿಗೆಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಐಪಿ ಪ್ರವೇಶ ದೊರಕಬೇಕು – ಈ ಮನೋಭಾವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ.</p>.<p>ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಬೇಕು, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಜನ ರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದುಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಬಾರದು. ‘ನಾವು ಯಾರು? ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರಣವೇನು? ನಮ್ಮನ್ನುಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಜನರ ಭಾವನೆ ಏನು? ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳೇನು?’ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವ್ಯಾರೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಹುದ್ದೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಡೆ–ನುಡಿಗಳಷ್ಟೇ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯು ತ್ತವೆ ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಓರ್ವ ಮಹಾನುಭಾವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p>ಪಿ. ಕಕ್ಕನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಕಾಮರಾಜ್ ನಾಡಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಕ್ಕನ್ ಅವರು ಗೃಹ, ಕೃಷಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಕ್ಕನ್ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲಪುವ ವೇಳೆಗೆ ಅಂದಿನ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ರೈಲು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡುವುದಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿಗೃಹಕ್ಕೂ ಹೋಗದೆ, ಕಕ್ಕನ್ ಅವರು ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಚ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟರಂತೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಲಾಠಿ ಯಿಂದ ತಿವಿದು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ‘ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿಮಾಡು’ ಎಂದು ಜೋರು ಮಾಡಿದರು. ಕಕ್ಕನ್ ಅವರುನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.ತಾನು ಸಚಿವನೆಂದು, ರೈಲು ತಪ್ಪಿದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನರೈಲಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಪೊಲೀಸರು ಹೌಹಾರಿದರು. ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಕೋರಿದರು. ‘ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಕಕ್ಕನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ರಿಸಿದರಂತೆ. ಮುಂದಿನ ರೈಲು ಹತ್ತುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದುದು ಕುಚೋದ್ಯವೇ ಸರಿ.</p>.<p>ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು (ನಾಗರಿಕರು) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ ದಾರರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತೆಯೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ನಾವು, ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಜನರ ಕಷ್ಟ–ಸುಖಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ. ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-51-54525720</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>