<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಐಐಐಟಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಸಡಗೋಪನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಐದು ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು 900 ಸೀಟು ಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಹಾಕುವ ಜತೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತಿತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಇತರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು: 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳಿರುವ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಎನ್ಬಿಎ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡ್ಡಾಯ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮತ್ತು ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟು ಉಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<h2>ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳು </h2><h2></h2><p>l 2026-27ಸಾಲಿನಿಂದಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 17 ಕಡಿತ</p><p>l ಉಳಿಕೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕೋರ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ</p><p>l ಇತರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಎಐ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಕೆ</p><p>l ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿಯಲ್ಲೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್</p><p>l 2027-28ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಡ್ಡಾಯ </p><p>l ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ 60 ಸೀಟು ನಿಗದಿ </p><p>l ಪ್ರತಿವರ್ಷ 60 ಸೀಟುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ (ಗರಿಷ್ಠ 180 ಸೀಟುಗಳು)</p>