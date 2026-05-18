ಮುಷ್ಕರ: ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಇಂದು

ಬೆಂಗಳೂರು: ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು 2024ರ ಬದಲು 2025ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಶೇ 25ರ ಬದಲು ಶೇ 12.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮೇ 20ರಂದು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮೇ 18ರಂದು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ನಡುವೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಭೆಯ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>