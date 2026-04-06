ವಾಹನಗಳ ‘ಹೊಗೆ’ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಹನಗಳ ಹೊಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ 'ವಾಹನ್–4' ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಪೊಲ್ಯುಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ (ಪಿಯುಸಿಸಿ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದ ವಾಹನಗಳು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೊಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್) 'ವಾಹನ್–4' ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೇ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಎನ್ಐಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕರೆದ ಟೆಂಡರ್ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಟೆಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿರುವ 'ಮೇರು ಇನ್ಫೋ ಸೊಲ್ಯುಷನ್' ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಇ–ಆಡಳಿತ) ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವಿಶೇಷತೆ: ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶವು 'ವಾಹನ್–4'ಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಬೇಕು? ಎಂಜಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ವಾಹನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದವು? ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು? ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹಿತ ಸಕಲ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದರ ವಿವರಗಳೂ ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವೂ (ನಾರ್ಮ್) ದಾಖಲಾಗಲಿದೆ.

'ಹೊಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಇರಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ 'ಎಮಿಷನ್' ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೊಗೆ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260406-51-787563715