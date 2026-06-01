‘ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿ’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನಾವು ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಐದು ಕುಲಕಸುಬುಗಳು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗಳ ನಡುವೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪಿ. ನಂಜುಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹಾಸಭಾ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 99 ಅಂಕ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ನಾವು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತರಾದರೆ, ರೈತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿಎಂದೂ ಚಮಚಾಗಿರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವುದಾದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅರ್ಹತೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಸೋಮೆಕಟ್ಟೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಕರಿವೃಷಭ ದೇಶೀಕೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (ಅಜ್ಜಯ್ಯ) ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಐ.ಸಿ. ಪಾಂಚಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 750ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕೊಪ್ಪಳ ಲೇಬಗೇರಿ ಮಠದ ನಾಗಮೂರ್ತೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತುಮಕೂರು ನಿಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಲೇಪೇಟ್ನ ದೊಡ್ಡೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದಾಬಳ್ಳಿಯ ಗುರುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಡ್ನಾಳ್ ಶಂಕರಾತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೊಪ್ಪಳದ ನಾಗಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಲೇಬಗಿರಿ ಮಠದ ವಿಶ್ವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ರವಿ ಹೆಗಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-4-547256995