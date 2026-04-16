ಬೆಂಗಳೂರು: 'ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೋರಮಂಗಲದ ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಚೆಲುವಾದಿಪಾಳ್ಯ, ಆನಂದಪುರ, ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ, ವಿನೋಬಾ ನಗರ, ಕೆ.ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ, ಬನಶಂಕರಿ, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಸೋಮಸುಂದರಪಾಳ್ಯ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು 30 ಮಂದಿ ಚಿಂತಕರು, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬುಧವಾರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮತದಾರರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 21(3)ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬಡವರು, ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ದೇಶದ ದಿಕ್ಕು ರೂಪಿಸುವ ಹಕ್ಕು ದೊರೆಯಲೆಂದು ಸಂವಿಧಾನವು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸದಿದ್ದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆಯ ಭರವಸೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೃಢ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತಹಕ್ಕು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-4-1123113301</p>