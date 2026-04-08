‘ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲದ ದೌರ್ಜನ್ಯ’

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದವರು ಶೇಕಡ 90ರಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದುಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರಿಂದ. ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ. ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ತಾಯಂದಿರ ಸಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬಯಸಿದರೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಧವೆಗೆ ಮರು ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಾ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಅಲ್ಲ, ಬೆಳೆಸಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಹಲ್ಲೆ, ಶೋಷಣೆ ನಡೆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 112 ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 181ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ, 8ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಮಾನವೀಯತೆ, ಕರುಣೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಶಿಸ್ತು, ಧೈರ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ, ಅನುಕಂಪ ಇರಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಇರಬಹುದು. ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂದುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್.ಷಡಾಕ್ಷರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶೋದಮ್ಮ, ಉಮಾ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿರುಪಮಾ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಗಿರೀಗೌಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>