ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಓದಿನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ರಜಾ ದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಷಕರ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕೊಡಗು

ಇಲ್ಲಿನ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಗಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತ, ರಾಜಾ ಸೀಟ್, ಕುಶಾಲನಗರದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ. ಇದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಬೃಂದಾವನ ಗಾರ್ಡನ್, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೂಕ್ತ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾಗಿರುವ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಬಾಬಾಬುಡನ್ ಗಿರಿ, ಹೆಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತ, ಸೀತಾಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ, ಕಾಫಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ರಾಣಿಝರಿ, ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಬಯಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಹಂಪಿ

ಈಗ ತಾನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹಂಪಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಗೋಕರ್ಣ, ಉಡುಪಿ

ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಗಿಂತ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಹಾಗೂ ಆ ಭಾಗದ ಆಹಾರ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್, ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್, ಕಾಪು ಬೀಚ್, ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಮತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.