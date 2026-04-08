‘15ರವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿಗೆ ಅವಕಾಶ’

ಭಾಲ್ಕಿ: 'ಏ.1 ರಿಂದ ಜನಗಣತಿ-2027 ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಡ್ಡನಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಏ.1 ರಿಂದ 15ರ ವರೆಗೆ 15 ದಿನಗಳಕಾಲ ಸ್ವಯಂಗಣತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. https://se.census.gov.in ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಐಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಣತಿದಾರರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಐಡಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏ.16 ರಿಂದ ಮೇ.15 ರವರೆಗೆ ಗಣತಿದಾರರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಐಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ