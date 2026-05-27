ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿ: ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ ಆರೋಪ

<p>ಭಟ್ಕಳ: ‘ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವದು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಕರಗತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಭಟ್ಕಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ‘ಮುರಿನಕಟ್ಟೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಃ ತಹಶೀಲ್ದಾರರೆ ನಿಂತು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸುನೀಲ ನಾಯ್ಕ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿನಕಟ್ಟೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದು ಅವರು ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿ ನಿಂದಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಗಬನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತಂದು ಬಲಿ ನೀಡಬೇಡಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಾಮಾ ಮೊಗೇರ, ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ, ಟಿ.ಡಿ.ನಾಯ್ಕ, ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ರಾಜು ನಾಯ್ಕ, ನಯನಾ ನಾಯ್ಕ, ಜಯಶ್ರೀ ಮೊಗೇರ, ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ, ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಗೇರ, ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-20-1530523656</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>