<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ 'ತೇಲುವ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ' ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಚಿವರು ಸೋಮವಾರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಗಲುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ ಇಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ 'ತೇಲುವ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ'ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮಾಂಬುಧಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೇಲುವ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 100 ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವರು, ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಕೆ. ಪವಿತ್ರ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಶಂಕರ್, ಕ್ರೆಡಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರುದ್ರಪ್ಪಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>