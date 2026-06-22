ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಬಿಡದಿ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ: ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ HDKಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 14:55 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 14:55 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧ: ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧ: ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ | ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ | ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
PoliticsDK ShivakumarHD Kumaraswamy

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