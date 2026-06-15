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Homenewskarnataka news

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಜಟಾಪಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 22:56 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 22:56 IST
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ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬರಡು ನೆಲದಲ್ಲಿ 7–8 ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..
– ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್‌ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ
HD KumaraswamybidadiB Y Vijayendra

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