<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ‘ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬುಧವಾರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಮತೋಲಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಸದ್ಯದ ತುರ್ತು. ರೈತರು, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಡದಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಅದೇ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟಿ.ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮರಡಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತೋರಬೇಕು’ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಪೈಕಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ, ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಅಂತಹದೇ ಉದಾರವಾದ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪತ್ರವನ್ನು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಎಐಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ, ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ, ಎ.ಎನ್.ಯಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್, ಕೆ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ.ವಿನೋದ್ಕುಮಾರ್ ಗೌರ್ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>