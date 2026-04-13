ಊಟ, ಭೇಟಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಒಂದು ವಿಷಯನಾ: ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ

<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> 'ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಭೇಟಿ ಮಾಡೊದು, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಷಯನಾ..?</p>.<p>ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಮೇಲಿನಂತೆ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವರಿಷ್ಠರ ಹೇಳಿಕೆ, ಸಿಎಂ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು, ಮಾತನಾಡುವುದು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಪುಟ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-33-535259353</p>