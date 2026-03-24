ಶಾಸಕರ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್: ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> 'ಶಾಸಕರ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, 'ಅಧಿ ವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದಲೇ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು. </p><p>'ಶಾಸನಸಭೆಯ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂಸತ್ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ, ಕಾಗದರಹಿತ ಶಾಸನಸಭೆಗಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>