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Homenewskarnataka news

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಸದಲ್ಲೂ ಕಾಸು: ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 5:25 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 5:25 IST
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BJPDK ShivakumarBrand Bengaluru

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