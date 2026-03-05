ಬಿಜೆಪಿ: 10 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರಿಗಳ ನಿಯುಕ್ತಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕವು ಪಕ್ಷದ 10 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹ–ಪ್ರಭಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ವಿಭಾಗಗಳು;ಪ್ರಭಾರಿ;ಸಹಪ್ರಭಾರಿ</p>.<p>ಮೈಸೂರು;ಸ್ವಾಮಿ ಮರುಳಾಪುರ;ಇ.ಸಿ.ನಿಂಗರಾಜುಗೌಡ</p>.<p>ಮಂಗಳೂರು;ಬಿ.ಬಿ.ಭಾರತೀಶ್;ಜಯಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ; ಆರ್.ಕೆ.ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ;ಆರ್.ಡಿ.ಹೆಗಡೆ</p>.<p>ಧಾರವಾಡ;ಜಯತೀರ್ಥ ಕಟ್ಟಿ;ಭೋಜರಾಜ ಕರೂದಿ</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ;ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ; ಬಸವರಾಜ ಯಂಕಂಚಿ</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ;ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ;ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾರ</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ; ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ; ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ;ಟಿ.ಡಿ.ಮೇಘರಾಜ್;ಎ.ಮುರಳಿ</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು(ಗ್ರಾ);ಬ್ಯಾಟರಂಗೇಗೌಡ;ಎಂ.ಕೆ.ವಾಸುದೇವ</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು;ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ; ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾಜು, ಕಿರಣ್ ಬಾಬು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>