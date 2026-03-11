ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬಿಜೆಪಿ–ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಾಕ್ಸಮರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್–ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ವಿಚಾರವು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರಿ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಚ್.ಡಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಶೂನ್ಯವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡುವಾಗ, ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹900 ಇದ್ದದ್ದು, ₹1,800 ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರೇ ಕಾರಣ, ಅವರ ದುರ್ಬಲ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು, ‘ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ತಿಂದ ಅನ್ನ ಅರಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. </p>.<p>ಆಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ‘75 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಇಂಧನ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುವ ಮೋದಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಏರಿದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿ.ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ‘ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದುಹೋಗಿದ್ದು, ಐಟಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯೇ ನಿದರ್ಶನ’ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೋದಿಯವರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವಾಗ್ವಾದದ ಮಧ್ಯೆಯೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ದೇಶ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಮೇಜುಕುಟ್ಟಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಕೂರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>