ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು, ಬಡವರ ಪಾಡೇನು? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 144 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿತ್ತು.</p><p>ಆದರೆ, ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p><p>ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು, ಬಡವರ ಪಾಡೇನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.</p><p>ಬಾಯಾರಿದೆ ಕರುನಾಡು, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ! ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ದುರಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡಿ. ಕುಡಿಯುವ ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು, ಬಡವರ ಪಾಡೇನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.</p><p>ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕದ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಕುರ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ 'ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ' ದ ಅರಿವೆ ಇಲ್ಲ! ಎಂದು ಛೇಡಿಸಿದೆ.</p>