ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಅಡ್ಡಮತದ ಅಪಚಾರಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ: ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 8:24 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 8:27 IST
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Suresh KumarDharmastala

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