‘ಹಿಂದಿ ಸೀಮೆ ಪಕ್ಷ‘ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ 'ಹಿಂದಿ ಸೀಮೆಯ ಪಕ್ಷ' ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವತ್ತ ಕಮಲ ಪಾಳಯ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ.

17 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಿಂದಿ ಸೀಮೆಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದೆ.

ಹಿಂದಿಯೇತರ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು (ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ) ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ಗೋವಾ) ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ನೆಲೆ ಇದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಬೇರುಗಳು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದ ಪಕ್ಷವು, 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಎನಿಸಿದರೂ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸೆಳೆದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಲೋಚನೆ. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪಾಳಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಫಸಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಭದ್ರವಾಗಿ ತಳವೂರಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡಿನ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಟಿವಿಕೆಯ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಕುದುರಿಸಲು ಪಕ್ಷವು ಈಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ.

2014ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷವು ಹಿಂದಿಯೇತರ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಒಡಿಶಾ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಆಗಿತ್ತು. 2025ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು:

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದೇ ಪದೇ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೆ, ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯ ತಾರತ