‘ಶ್ರಮಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ’

<p>ಕಾರಟಗಿ: ‘ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಆಸ್ತಿ. ತತ್ವ–ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ದಢೇಸೂಗೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ನಾಗನಕಲ್ ಬಳಿಯ ಎಲ್ವಿಟಿ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಗಲು ನೀಡಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮನೆ–ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಪಕ್ಷದತ್ತ ಜನರು ವಾಲುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಪ್ಪೆರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸಾಧನೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಭಾರತದತ್ತ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಮಸ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಹೆಸರೂರು, ರಮೇಶ ನಾಡಗೇರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ತಾತ ಹಿರೇಡಂಕಣಕಲ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸೋಮನಾಥ ಕಂಪ್ಲಿ, ಉಮೇಶ ಭಂಗಿ, ದುರ್ಗಾರಾವ್, ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯರಕಲ್, ರತ್ನಾಕುಮಾರಿ, ಸಣ್ಣ ಕನಕಪ್ಪ, ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ನಾಯಕ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂದಾರಿ, ಭೀಮನಗೌಡ ನವಲಿ, ಬೂದಿ ಪ್ರಭುರಾಜ್, ಬಸನಗೌಡ ಹೇರೂರು, ಶರಣಪ್ಪ ಗದ್ದಿ, ಶರಣಬಸವ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮೋರ್ಚಾಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡಲ, ಬೂತ್, ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-35-380263757</p>