<p><strong>ಹೆಸರು:</strong> ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್</p><p><strong>ತಂದೆಯ ಹೆಸರು:</strong> ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಯ್ಯ</p><p><strong>ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು</strong>: ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಣವತಿ ಕೆ.</p><p><strong>ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ:</strong> 29/07/1954</p><p><strong>ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು</p><p><strong>ಪತ್ನಿ:</strong> ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ</p><p><strong>ಮಕ್ಕಳು:</strong> ಒಬ್ಬ ಮಗಳು</p><p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:</strong> ಬಿ.ಕಾಂ</p> .<h2>ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು:</h2><ul><li><p>ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ- 1990, 2004, 2013 ಮತ್ತು 2014</p></li><li><p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ- 30 ಜೂನ್ 2020ರಿಂದ</p></li><li><p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ- 27 ಜನವರಿ 2022ರಿಂದ</p></li><li><p>1981-82 ರಾಜ್ಯ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</p></li><li><p>1990-96 ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>1995-96 ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2004-2009 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2004-2010 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2004-2010- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2006-2010 ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</p></li><li><p>2007-2010 ಭಾರತ-ಟರ್ಕಿ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2007-2009 ಭಾರತ-ಪೋಲೆಂಡ್ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2008-2010 ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2008-2009 ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2008-2010 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2009-2010 ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2013 ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನಿಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2013-2014 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2014 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2014 ವಿಮಾ ಕಾನೂನು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆಯ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2014-2017 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2017 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ</p></li><li><p>2018 ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ, ಆಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ</p> </li></ul>.<h2>ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:</h2><ul><li><p>1972ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರ.</p></li><li><p> ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- 1979-81</p></li><li><p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ- 1989-1990</p></li><li><p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸದರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು- 1994- 1996</p></li><li><p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- 1997-1998</p></li><li><p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು- 2000-2001</p></li><li><p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- 2001-2006</p></li><li><p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- 2006-2018</p> </li></ul>.<h2>ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ:</h2><p>ಗುಜರಾತ್, ಪುದುಚ್ಚೇರಿ, ದಿಯೂ ಮತ್ತು ದಮನ್, ಗೋವಾ, ದಾದರ್ ನಗರ್ ಹವೇಲಿ, ಹರ್ಯಾಣ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಚತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ಬಿಹಾರ, ರಾಹಸ್ಥಾನ, ಪಂಜಾಬ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ತ್ರಿಪುರ, ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ</p> .<h2>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗಳು:</h2><ul><li><p>ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ- 1973-1977 ಮತ್ತು 1977-1978</p></li><li><p>ಎಂಇಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ- 1972-1973</p></li><li><p>ಎಸ್ಜೆಆರ್ಸಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-1977-1978</p></li><li><p>ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಹೈಗೃೌಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸನಿತಿ- 1973-1976</p></li><li><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ- 1981-1982</p></li><li><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- 1980-1982</p></li><li><p>ಇಂಡಿಯನ್ ಯಂಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ- 1981-1982</p> </li></ul>.<h2>ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ</h2><ul><li><p>22ನೇ ಯುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಾಗಿ 1980ರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿದ್ದ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ.</p></li><li><p>ಅಲಿಪ್ತ ಚಳವಳಿಯ ನೇತಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬೋಸ್ ನಿಧನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಲ್ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ- 1980</p></li><li><p>ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಸಮಾವೇಶ-1981</p></li><li><p>1989ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಚುನಾವಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ.</p></li><li><p>13ನೇ ವಿಶ್ವ ಯುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ಸವ- ಪೊಯ್ಯಾಂಗ್ ಯಾಂಗ್- ಪಿಆರ್ ಕೊರಿಯಾ- 1989</p></li><li><p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ-2009</p></li><li><p>ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜವಾದಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ.</p></li><li><p>ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಕುರಿತು ಲಂಡನ್ನ ವೆಸ್ಟ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>