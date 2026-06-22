ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

2028ರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರ: ‘ಕೈ’ ಸಂಕಲ್ಪ

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ *ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:15 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:15 IST
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Comments
ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲ‌ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಶೋಷಿತರ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದು
ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
CongressKPCCBK Hariprasad

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