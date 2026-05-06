BSY 50 ವಿಶೇಷತೆಗಳು...

<p>1. ಛಲಬಿಡದ ಹೋರಾಟಗಾರ: ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು.</p>.<p>2. ನಾಯಕತ್ವ: ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದವರು.</p>.<p>3. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಾಯಕ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಗುಣ.</p>.<p>4. ದಣಿವರಿಯದ ಕೆಲಸ: 80ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ.</p>.<p>5. ಧೈರ್ಯವಂತಿಕೆ: ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಎದೆಗುಂದದ ಸ್ವಭಾವ.</p>.<p>6. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು: ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಠ-ಮಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ.</p>.<p>7. ಸಮಯ ಪಾಲನೆ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.</p>.<p>8. ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ: ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಅಪ್ಪಟ ದೇಸೀ ಶೈಲಿಯ ಭಾಷಣ.</p>.<p>9. ದೂರದೃಷ್ಟಿ: ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ.</p>.<p>10. ಕ್ಷಮಾಗುಣ: ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನೂ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಔದಾರ್ಯ.</p>.<p>11. ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟಕ: ಜನಸಂಘ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು.</p>.<p>12. ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳ ಸರದಾರ: ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದವರು.</p>.<p>13. ರೈತ ನಾಯಕ: ಹಸಿರು ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ರೈತರ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದವರು.</p>.<p>14. ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ: ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮಜೀವಿ.</p>.<p>15. ಚಾಣಾಕ್ಷ ತಂತ್ರಗಾರ: ರಾಜಕೀಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಲೆ.</p>.<p>16. ತಳಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕ: ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೂ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುವ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ.</p>.<p>17. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯದ ಸ್ವಭಾವ.</p>.<p>18. ಸಂಘರ್ಷ ಶೀಲತೆ: ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸದಾ ಹೋರಾಡುವ ಗುಣ.</p>.<p>19. ಧೀಮಂತ ನಾಯಕತ್ವ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ.</p>.<p>20. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ: ನಂಬಿದವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವ ಗುಣ.</p>.<p>21. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ: ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದು.</p>.<p>22. ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೈಕಲ್ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿಎಂ.</p>.<p>23. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್: ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ.</p>.<p>24. ಮಠಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ.</p>.<p>25. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು.</p>.<p>26. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ: ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ.</p>.<p>27. ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ: ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ.</p>.<p>28. ಬಡವರ ಪರ ಕಾಳಜಿ: ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳು.</p>.<p>29. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ.</p>.<p>30. ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಯುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ.</p>.<p>31. ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ: ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ.</p>.<p>32. ಸರಳತೆ: ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ಬಿಡದ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ.</p>.<p>33. ಸಮೂಹ ನಾಯಕತ್ವ: ಜಾತಿ-ಮತ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ.</p>.<p>34. ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆ: ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರಮ ಭಕ್ತ.</p>.<p>35. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿ: ಕುಟುಂಬದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ.</p>.<p>36. ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ: ನೆರೆ ಅಥವಾ ಬರ ಬಂದಾಗ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>37. ಸಮತೋಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು.</p>.<p>38. ದಾನಶೀಲತೆ: ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣ.</p>.<p>39. ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ: ಕನ್ನಡ ನಾಡು-ನುಡಿ-ಜಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದ ನಿಲುವು.</p>.<p>40. ಸೃಜನಶೀಲತೆ: ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ.</p>.<p>41. ಬೂಕನಕೆರೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ: ಮಂಡ್ಯದ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು.</p>.<p>42. ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಧೀಮಂತ: ತಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದು.</p>.<p>43. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಾಧನೆ.</p>.<p>44. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು: ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು.</p>.<p>45. ಸಂಸದೀಯ ಪಟು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.</p>.<p>46. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ: ಹಳ್ಳಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ.</p>.<p>47. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕ: ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವ.</p>.<p>48. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾವನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು.</p>.<p>49. ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ: ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ.</p>.<p>50. ಅಜಾತಶತ್ರುತ್ವದತ್ತ ಪಯಣ: ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ನಾಯಕನಾಗಿ ಉದಯಿಸಿದ್ದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-51-2133288777</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>