ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ

Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:34 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:34 IST
ಜನರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ ಹೊರಿಸದೆ ಜನಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಬಜೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಎನ್. ಎಚ್. ಕೋನರಡ್ಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ತಲೆಗೆ ಎಳೆದರೆ ಕಾಲಿಗಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಎಳೆದರೆ ತಲೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಿದೆ
ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ
