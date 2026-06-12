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Homenewskarnataka news

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ: ಪಿತೂರಿ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ–ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಎಸ್‌ಐಟಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿ: ಸುನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 17:03 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 17:03 IST
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ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ
PoliticsBY VijayendraDharmasthalaPriyank kharge

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