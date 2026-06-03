<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೆರಳಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1972ರ ಜುಲೈ 19ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೃಷಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಿಎಂಎಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.</p><p>2012ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಜಯಶಾಲಿಯಾದರು. 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಿಂದಲೇ ಅವರು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪತ್ನಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂಜಯ್ ಬೈರತಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಸ್ವಾತಿ ಸುರೇಶ್. ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬೀಗರು.</p>.<p><strong>ಹೆಸರು:ಬಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್</strong></p><p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಬಿಇ ( ಅಪೂರ್ಣ)</strong></p><p><strong>ವಯಸ್ಸು: 54 ವರ್ಷ</strong></p><p><strong>ಜಾತಿ: ಕುರುಬ</strong></p><p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೆಬ್ಬಾಳ( ಬೆಂಗಳೂರು)</strong></p><p><strong>ಎಷ್ಟನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕ: 2ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕ, ಒಮ್ಮೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ</strong></p><p><strong>ಹಿಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ: ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ</strong></p><p><strong>ಆಸ್ತಿ: ₹648 ಕೋಟಿ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>