ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತೆ ತಗಾದೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಬಳಕೆ ಎಂದು ಆರೋಪ

ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:14 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:14 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Rivercauvery

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT