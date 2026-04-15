ಸಿಬಿಎಸ್ಇ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 98.91ರಷ್ಟು ಉತ್ತೀರ್ಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯವು ಶೇ 98.91 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಿಬಿಎಸ್ಇಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡ ವಲಯಗಳು ಶೇ 99.79 ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ, ಚೆನ್ನೈ ವಲಯ ಶೇ 99.58 ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಲಯಗಳೇ ಇವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಲ್ಪ, ಅಂದರೆ ಶೇ 0.04ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,01,660 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ, 1,00,554 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯರು ಶೇ 99.43ರಷ್ಟು, ಬಾಲಕರು ಶೇ 98.5ರಷ್ಟು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 54,963 ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ 54,864 ಮಂದಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 54,023 ಮಂದಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ 46,843 ಹುಡುಗಿಯರ ಪೈಕಿ, 46,796 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 46,531 ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'2025-26ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ' ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 99 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆಯ ಕಲ್ವಿ ಜಯೀತಾ 500ಕ್ಕೆ 499 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಐಐಟಿ ಸೇರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ ಶೇ 0.1ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಮೆರಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್' ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ 9ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ಅಂದರೆ 2,21,574 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು) ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅ