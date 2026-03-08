ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್: CBSE ಡಿಬಾರ್‌ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಅಸ್ತು

12ನೇ ತರಗತಿ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಪ್ರವೇಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:53 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:53 IST
ಮನೆಗೂ–ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ 23 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರ | ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಫೋನ್‌ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ–ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
