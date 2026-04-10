<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಜ್ವಾಲೆ ಹರಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟವ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. </p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟವ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಅವರು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟವ್ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿ ಮುಂತಾದ ಆಹಾರೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲದ ಒಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಟವ್ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದರೆ ‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ’ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಈ ಸ್ಟವ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಹ ಹೊರ ಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಸಹ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ.</p>