ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶ ಆಳುತ್ತಿದೆ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ ಹಾಕದಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶ ಆಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಶನಿವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಮುಸ್ಲಿಮರ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಹುಳುಗಳು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿವೆ. ಅವರ ಮತಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಿಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗುಮ್ಮ ತೋರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.