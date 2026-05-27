ದಲಿತರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ: ಛಲವಾದಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದಲಿತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ. ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಿ' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡಿಕೆಶಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ನೋವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಲಿತರನ್ನು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರವಿದೆ' ಎಂದರು.</p><p>'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವ ತಾಕತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಲಿತರಿಗೆ ಬಗನಿಗೂಟ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸ್ಥಾನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, 'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆಯೇ ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಲಿತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>