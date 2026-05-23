ಅಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಗಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ‘ಕಾಕ್ರೋಚ್‌’ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ: ಅಹಿಂಸಾ ಚೇತನ್‌

ಬೀದರ್: 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಸಿಜೆಪಿ) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸಂಚಲನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಅಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಗಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇದು ಸಿಜೆಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಬಾರದು' ಎಂದು ನಟ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಹಿಂಸಾ ಚೇತನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸಿಜೆಪಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಜನತೆಗೆ ಹತಾಶೆ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ನಮಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸಿಜೆಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಬಾರದು. ಇದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇಡೀ ಅಸಮಾನತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರತೀಕ. ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜನ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಿಜವಾದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳು. ನಿಜವಾದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಉತ್ತಮ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ದೇಶ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಪೆರಿಯಾರ್ ಕಂಡ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೀಯಾಳಿಸಬಾರದು ಎಂದರು.

ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಗಿಮಿಕ್, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವ ರೂಪದ ಹೋರಾಟ ಇರಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಿ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು, ಬಡವರು, ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕಿದೆ. ಹೋರಾಟದಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಮಾ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ:

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಲಿತ ಬಾಲಕಿ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎ