‘ಸಿದ್ದುಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಶಕ್ತಿಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಗೋಪಾಲ ಎಂ.ಪಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಗೊಂಡ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಣಮಂತ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ , ಕಾಳಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಣಕಲ್ , ಮುಖಂಡರಾದ ಗೋಪಾಲ ಎಂ.ಪಿ. ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ಖಣಗೊಂಡ , ಮಾಳಪ್ಪ ಅಪ್ಪೋಜಿ, ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ರಾಣಾಪುರು , ರಾಜುಕುಮಾರ ತುಮಕುಂಟ, ಮುರುಗೇಶ ಗಂಗನಪಲ್ಲಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ಯಂಪಳ್ಳಿ, ನರಸಪ್ಪ ದೀಪನೋರ್, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ