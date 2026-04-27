‘ದಲಿತರಿಗೆ ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ’

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 'ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ದಲಿತರಿಗೆ ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>'ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ನಡೆಸಿರುವ ಕುತಂತ್ರ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದೀಗ ಅದೇ ತಂತ್ರ ಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಭಿಮಾ ನೋತ್ಸವ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತೀರ್ಮಾನಿಸು ತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-51-1440829870</p>