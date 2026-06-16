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Homenewskarnataka news

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯ: ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ

ಆಸ್ರಾ ಮಾವದ್
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 4:06 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 4:06 IST
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