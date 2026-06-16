ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯ: ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಹೆಲ್ಪ್ಏಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 2,224 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ‘ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರಿಸೀಲಿಯಂಟ್ ಏಜಿಂಗ್ – ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಕೇರ್, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 78ರಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯು ಶೇ 45 ರಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದರೆ, ಪ್ರವಾಹ (ಶೇ 27) ಮತ್ತು ಬರಗಾಲ (ಶೇ 20) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.</p><p>ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ, ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಂತಹ ನೇರ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ‘ಬಿಸಿಲು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮನೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. </p><p>ಸುಮಾರು ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಏಜ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ರೋಹಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಕರಾವಳಿ: ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ.ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>