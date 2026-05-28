ಮೇನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು, ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ‘ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ’

ಮೈಸೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನೂ ಹೂಡಿದ್ದರು.

ಮೇ 6ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಗರದ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಮರ್ಶಕ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ 'ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಸಂಜೆ, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸೈಲೆಂಟ್ಶೋರ್ಸ್ ಕನ್ವೆಂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಆರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರ ಮಗಳ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಧು–ವರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಂಗಿದ್ದರು.

ಮರುದಿನ (ಮೇ 7) ಇಲ್ಲಿನ ಟಿ.ಕೆ. ಲೇಔಟ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಪುತ್ರ, ದಿವಂಗತ ರಾಕೇಶ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಮತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡಿಸಲಾದ ಎರಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, ನಜರ್ಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮೈಲಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು.

ಮೇ 13ರಂದು ಸಂಜೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಸಂಜೆ ಭಾನವಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿಯ ಟಿ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ–ಯಶೋಧ ದಂಪತಿಯ ಮಗಳ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಧು–ವರರನ್ನು ಹರಸಿದ್ದರು. ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು.

ಮರು ದಿನ (ಮೇ 14ರಂದು) ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು 'ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೊದಲಾದವರೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು.

ನಗರದ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ. ಸಮೀಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯು.ಜಿ. ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಎನ್ಐಇ ಕಾಲೇಜಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವೈಟ್ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ' ಅವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.

.LIVE | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ.ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02.30ಕ್ಕೆ ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ, 3ಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ .