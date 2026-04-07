‘ಅವರ ಪಕ್ಷದವರೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂದಿದ್ರು’

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: 'ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟರು ಅಂತ ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ನಿಜವೋ, ಸುಳ್ಳೋ ಹೇಳಲಿ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ನಂಬಿಕೆದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು, 'ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಳು- ಮರಳು. ಯಾರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಲಿ ' ಎಂದರು.

'ನಾನು ಬಡವರ ಪರ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗರು ದಲಿತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ವಿರೋಧಿಗಳು' ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಸ್ವಜಾತಿಯವರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಅವರು, 'ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾವ ಜಾತಿ? ಯಾರ ಪರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನೂ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಪರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಚರಂತಿಮಠ ಲಿಂಗಾಯತರು. ಹಾಗಾದರೆ, ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಏನು?' ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ