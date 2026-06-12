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Homenewskarnataka news

ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ; ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೂ ಇದೆ ದಶಕಗಳ ನಂಟು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 5:35 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 5:35 IST
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ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ; ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೂ ಇದೆ ದಶಕಗಳ ನಂಟು

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಜೂನ್ 12ರಂದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಯಕರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಶಕಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂಟಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಭೇಟಿ
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಜೂನ್ 12ರಂದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ದಶಕಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಟು
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳಾದ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಜಾನಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಮೊದಲಾದವರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಗಣ್ಯರ ಒಲವು
ಪುದುಚೇರಿ ಸಿಎಂ ಎನ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ
ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ; ಭೇಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ
ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯವಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಿಲ್ಲ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದರ್ಶನ
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಿಲ್ಲ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದರ್ಶನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾಳೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ
ನಾಳೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ
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