LPG ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ: ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ ಸ್ಟೌಗೂ ಕೊರತೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುವ ಎಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೂ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಒಲೆ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಟೊ ಚಾಲಕರೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಇದ್ದು, ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ 3–4 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಐವಿಆರ್ಎಸ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>‘ಶೇ 20–25ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭಿಸಲೂ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2> ಸೌದೆ ದರ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ</h2>.<p> <strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ:</strong> ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾದ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಸೌದೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ದರವೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೌದೆಯ ದರವು ₹ 2 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 3ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ವುಡ್ ಫೈರ್ ಸ್ಟೌವಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಡುವ ಚೈನೀಸ್ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತಾಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಬೀದಿ ಬದಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.</p>.<h2>‘ಗೃಹಬಳಕೆ, ವಾಹನ ಬಳಕೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕಡಿತವಿಲ್ಲ’</h2><p>ಮಂಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ(ಪಿಎನ್ಜಿ) ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿಲ್ಲ.</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಸುವ 35 ಸಿಎನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಅಡುಗೆಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ‘ನಾವು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಡುಗೆಗೆ ಪಿಎನ್ಜಿಯನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕವೂ ನಮಗೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಸೂರಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<h2>ಊಟಕ್ಕೆ ಪರದಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು</h2><p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಕಿಮ್ಸ್) ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು.</p><p>360 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಉಪಾಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಸಂಜೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು.</p><p>‘ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಜೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ಕಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ವಿಜಯನಾಥ ಇಟಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>