<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿನಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಐದನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟು 7 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4, ಬಿಜೆಪಿ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. 18 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ತಲಾ 32 ಮತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ–ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ವಿನಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ರಂಗೇರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಆಪ್ತನ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾವ ತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯಲಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರ ಮತ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.</p>