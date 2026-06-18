ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ | 39 ಕ್ಕೇರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಬಲ: ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಬಲ ಕುಸಿತ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲ 39ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಲ 28ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಲ 6ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 37, ಬಿಜೆಪಿ 29 ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ 7 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ತಲಾ ಮೂವರು, ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಒಬ್ಬರ ಅವಧಿ ಇದೇ ಜೂನ್ 30ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜುಲೈ 21ಕ್ಕೆ ಐವರು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಲಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸಿದ್ಧಿ, ತಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ, ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲ 44ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಪಕ್ಷ : ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮೊದಲು : ನಂತರ</strong></p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 37 : 39</p><p>ಬಿಜೆಪಿ: 29 : 28</p><p>ಜೆಡಿಎಸ್: 7 : 6</p><p>ಪಕ್ಷೇತರ: 1: 1</p><p>ಸಭಾಪತಿ: 1: 1</p><p>ಒಟ್ಟು : 75 : 75</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>